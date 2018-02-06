ЦБ выпустил курганскую десятирублевку

В понедельник, 5 февраля 2018 года, Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященную Курганской области. Это 45-я монета в серии «Российская Федерация», которая выходит с 2005 года. Об этом сообщает сайт ведомства.

По информации пресс-службы курганского губернатора, монета представляет собой диск, изготовленный из металла белого цвета с внешним кольцом из металла желтого цвета. На оборотной стороне монеты изображен герб Курганской области.

«Символично, что монета выходит накануне 75-й годовщины со дня образования Курганской области, – сказал директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин. – Это радует не только коллекционеров, но и нас, жителей Зауралья. По моему мнению, такое внимание к нашему региону еще раз подчеркивает роль Курганской области в экономике страны. Монетой будут пользоваться все жители России, и они узнают, как выглядит наш герб».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 05.02.18

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