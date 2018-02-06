Руководству зауральских школ и детсадов вынесены прокурорские предостережения

Проведенными прокуратурой Варгашинского района надзорными мероприятиями в МКДОУ «Мостовской детский сад» установлен факт сбора с родителей воспитанников учреждения денежных средств для приобретения игрушек.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, указанные действия противоречат требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которым каждому гарантируется бесплатность дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Кроме того, сбор денежных средств для нужд детского сада не относится к компетенции родительских собраний, а рассмотрение данного вопроса в стенах детского сада свидетельствует о его принудительном характере.

В этой связи надзорным ведомством в адрес заведующей детским садом внесено представление, в котором потребовано устранить выявленные нарушения закона.

В целях недопущения аналогичных фактов в других образовательных учреждениях руководителям 7 школ и 5 детских садов района прокурором объявлены предостережения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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