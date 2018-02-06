Сотрудники ФСБ в Новом Уренгое задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске

В результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий курганских пограничников и сотрудников РУФСБ России по Тюменской области 31 января в городе Новый Уренгой задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске.

По данным пресс-службы пограничного управления по Курганской и Тюменской областям, в отношении задержанного в октябре 2017 года пограничным управлением возбуждено уголовное дело. По материалам уголовного дела за плечами иностранца 5 эпизодов незаконного пересечения границы, 2 из которых в пункте пропуска «Воскресенское», расположенного на территории Половинского района Курганской области.

В 2014 году на территории России он неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения, в связи с чем, принято решение о не разрешении въезда в нашу страну. Находчивый иностранец на родине получил новый паспорт с измененными данными, используя который пересекал границу в период с 2015 по 2016 годы.

В ходе осуществления розыска сотрудниками пограничного управления была получена информация о возможном месте нахождения преступника. В результате ее проверки иностранец был выявлен и задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

Пограничным управлением возобновлено производство по уголовному делу. По результатам расследования уголовного дела преступник будет привлечен к уголовной ответственности за неоднократное совершение преступления.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 06.02.18

Руководству зауральских школ и детсадов вынесены прокурорские предостережения. / ЦБ выпустил курганскую десятирублевку. / Губернатор Кокорин отчитался перед полпредом Холманских о ситуации в Зауралье: промышленность растет, АПК работает уверенно, социальная ситуация стабильна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»