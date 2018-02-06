Алексей Кокорин поздравил курганцев с юбилеем области

Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня поздравил жителей региона с 75-летием со дня создания Курганской области. Об этом сообщает губернаторская пресс-служба.

«Дорогие зауральцы! Поздравляем Вас с 75-летием нашей Курганской области!

75 лет прошли для нашего края плодотворно: в регионе создана развитая экономика с мощным промышленным комплексом, крепким сельским хозяйством. Строятся дороги, мосты, возводится жилье, идет благоустройство городов и сел. Все, что создано, – результат труда нескольких поколений зауральцев, которые принимают в эти дни заслуженные поздравления.

Курганская область – заметный субъект в экономике России. Гордостью Зауралья является производство в общероссийском объеме 35% малых коммунально-строительных и 25% пожарных машин, 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 25% мостовых металлоконструкций, 100 % боевых машин пехоты. А по производству зерна на душу населения Курганская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, в Уральском федеральном округе наш регион – лидер!

Говоря о дне сегодняшнем, мы никогда не забываем о своей истории, о своих корнях. Немало славных имен земляков, родившихся и работавших в Курганской области, знают не только в России, но и во всем мире. Они – пример для молодого поколения, тех, кто сегодня трудится на благо нашей родины. На них мы можем и должны равняться.

В Курганской области проживают представители более ста национальностей, чьи духовные ценности, традиции, культура вносят свой вклад в развитие региона. Мы сохраняем мир и согласие, дружбу между народами, объединяемся для новых свершений.

Уважаемые земляки! От имени Правительства области и Курганской областной Думы желаем всем добра, успехов, процветания! С праздником!» – обратился к курганцам глава области.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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