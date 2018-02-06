Житель Кургана стал жертвой банды грабительниц

Группа преступниц в зауральской столице ограбила 46-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По данным ведомства, накануне днем в полицию обратился житель Белозерского района Курганской области. Мужчина сообщил, что в 13 часов на улице Пролетарской в Кургане к нему подошли несколько женщин, которые предложили заговорить на удачу денежную купюру. Когда гражданин достал кошелек, одна из женщин забрала его и похитила все деньги. Мужчина попытался вернуть денежные средства обратно, в результате чего купюры оказались порваны. Ущерб составил семь тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Исследовав ближайшие улицы, полицейские задержали подозреваемую в попытке грабежа. Ей оказалась 24-летняя неработающая жительница города.

По данному факту в отделе полиции №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации «Попытка грабежа». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет. Мера пресечения в отношении подозреваемой избирается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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