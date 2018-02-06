Курганские полицейские задержали особо опасного рецидивиста за убийство сожительницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 55-летний житель села Барино Шатровского района обвиняется в совершении убийства своей 43-летней сожительницы, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по данным следствия, в ночь на 5 февраля текущего года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, расположенном в вышеуказанном населенном пункте, в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры нанес один удар ножом потерпевшей, в результате которого женщина скончалась.

Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, был осужден и отбыл наказание за совершение убийства другого человека. Имея непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, на путь исправления не встал и совершил новое, аналогичное преступление (в действиях обвиняемого усматривается особо опасный рецидив преступлений).

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

В рамках расследования уголовного дела следователем будет дана принципиальная оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий со стороны должностных лиц органов системы профилактики.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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