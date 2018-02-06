На «Формирование комфортной городской среды» в Зауралье в этом году потратят около 200 миллионов рублей

В этом году в Курганскую область из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» поступит федеральная субсидия – 172,9 млн рублей.

По данным пресс-службы главы Зауралья, субсидия будет предоставлена на условии софинансирования из областного бюджета, которое составит порядка 13 млн, также будут привлечены средства местных бюджетов – 18,6 миллионов рублей. Соответствующее Соглашение о предоставлении в 2018 – 2020 годы Курганской области субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в начале февраля было подписано между Правительством региона и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2019 и 2020 годы финансирование из федерального бюджета запланировано на этом же уровне.

Сегодня в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ объявлен сбор заявок от муниципалитетов на получение субсидий для проведения благоустройства дворов и общественных территорий.

Напомним, в этом году в двух самых крупных муниципальных образованиях региона – Кургане и Шадринске – будет организовано рейтинговое голосование для выбора тех общественных пространств, которые следует благоустроить в первую очередь.

Сегодня в Кургане определены 18 территорий, в Шадринске – 13, которые вынесут на рейтинговое голосование. Идет разработка их дизайн-проектов, которые в феврале появятся на официальных сайтах администраций Кургана и Шадринска. Каждый житель сможет ознакомиться с ними и высказать свое мнение. Затем будет организовано общее голосование, в ходе которого граждане выберут те объекты, которые необходимо благоустроить в этом году

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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