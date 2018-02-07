На улице в Кургане обнаружен труп мужчины: идет проверка

Накануне, 6 февраля, в Кургане возле дома № 37 по улице Дзержинского прохожие обнаружили тело скончавшегося мужчины.

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователем произведен осмотр места происшествия.

В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин наступления смерти мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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