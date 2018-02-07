Губернатор Кокорин предписал Долматово продолжать заниматься развитием животноводства

Продолжать заниматься развитием животноводства – такую задачу губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил перед главой Далматовского района Петром Полухиным. Их встреча прошла в рамках рабочей поездки главы Зауралья в данный муниципалитет.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, Петр Полухин проинформировал Алексея Кокорина о том, что зимовка скота идет неплохо. Средний надой на фуражную корову составляет 10,6 литра в сутки. Есть планы по увеличению крупного рогатого скота. Так в прошлом году один из далматовских сельхозтоваропроизводителей получил грант на развитие семейной фермы. В 2017 году он приобрел 200 голов крупнорогатого скота. В этом году планирует купить еще 200.

«Животноводство дает возможность обеспечить круглогодичную занятость людей на селе. Нужно продолжать заниматься этим направлением и информировать сельхозтоваропроизводителей о мерах поддержки, которые они могут получить в рамках федеральных и региональных государственных программ», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Губернатор также акцентировал внимание Петра Полухина на подготовке к посевной кампании. По словам главы муниципального образования, далматовские аграрии занимаются подготовкой семенного материала, закупают элитные семена и качественные удобрения.

Помимо этого, Алексей Кокорин отметил, что необходимо завершить прохождение отопительного сезона без сбоев. По информации Петра Полухина, в Далматовском районе котельные работают в штатном режиме.

«До завершения отопительного сезона осталось не так много времени. Продолжайте контролировать ситуацию, учреждения социальной сферы – детские сады, школы, больницы – и многоквартирные дома должны получать тепло без перебоев», – отметил глава региона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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