За разжигание ненависти к кавказцам и среднеазиатам осудили 20-летнюю жительницу Кургана

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для наложения судебного штрафа в отношении 20-летней жительницы Кургана, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282 и ч.2 ст.280 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по версии следствия, подозреваемая в период с сентября 2016 года по январь 2017 года, находясь у себя дома, используя мобильный телефон и ноутбук, разместила на своей интернет-странице в одной из социальных сетей, доступной для публичного просмотра и ознакомления неограниченному кругу лиц, рисунки и аудиозапись, содержащие оскорбительные слова и выражения, направленные на унижение национального достоинства и возбуждение ненависти, вражды и розни по национальному и расовому признаку в отношении лиц кавказской национальности, выходцев из Средней Азии, а также содержащие призывы к насильственным и противоправным действиям по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти и вражды в отношении указанных лиц.

В ходе предварительного следствия женщина осознала противоправность своих действий, полностью признала вину, способствовала раскрытию данных преступлений. Кроме того, подозреваемая выступила перед учащимися одного из образовательных учреждений Кургана, рассказав им о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и об уголовной ответственности за публичное распространение националистической идеологии.

С учетом того, что женщина впервые совершила преступления средней тяжести, сотрудничала со следствием и раскаялась в содеянном, уголовное дело было направлено в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о его прекращении и прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемой, и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд согласился с ходатайством следователя, и придя к выводу о возможности его удовлетворения прекратил уголовное дело и уголовное преследование, назначив женщине судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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