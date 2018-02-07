Бывшего и.о. главврача Половинской ЦРБ поймали на мошенничестве

Бывшего исполняющего обязанности главного врача ГБУ «Половинская ЦРБ» обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба курганской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в ходе проведенной совместной с сотрудниками ЭБ и ПК МО МВД РФ «Притобольный» проверки было установлено, что по указанию бывшего и.о. главного врача ГБУ «Половинская ЦРБ» в программный комплекс по учету случаев оказания медицинской помощи гражданам в декабре 2016 года были внесены сведения о проведении диспансеризации участковым врачом-терапевтом. Так, было указано о выполнении краткого профилактического консультирования и определении относительного суммарного сердечно-сосудистого риска, то есть наступлении страхового случая у 19 жителей Половинского района. Между тем фактически осмотр граждан не производился, некоторые из указанных вообще не находились на территории Половинского района.

По внесенным данным страховые организации за 19 завершенных случаев первого этапа диспансеризации перечислили на счет ГБУ «Половинская ЦРБ» денежные средства в сумме свыше 30 тысяч рублей.

Указанная сумма была распределена между сотрудниками ГБУ «Половинская ЦРБ» в качестве выплат за якобы оказанные медицинские услуги. 07.02.2018, на основании материалов проверки, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следователем СО МО МВД России «Притобольный» в отношении экс и.о. главного врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования, а именно хищение чужого имущество путем обмана относительно наступления страхового случая.

Следует отметить, что ранее в отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (предоставление поддельного диплома о высшем медицинском образовании). В настоящее время ведется следствие.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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