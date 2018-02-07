У курганских школ и детсадов выставили «родительские патрули»

«Родительские патрули» осуществляют дежурства в утренние и вечерние часы у школ и детских садов Курганской области, сообщает пресс-служба курганского УМВД.

Основная задача таких общественных формирований – научить и детей и их родителей правилам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. «Патрульные» рассказывают пешеходам о «дорожных ловушках», пешеходных переходах, а также о необходимости размещения на одежде световозвращающих элементов. Участники «патрулей» убеждают мам и пап не только в обязательном порядке разместить световозвращающие элементы на одежде детей, но и «засветиться» самим.

Под контроль попали и водители, подвозящие детей к школе. «Родительские патрули» проверяют применение в автотранспорте детских удерживающих устройств, а также требования к безопасной высадке юных пассажиров из автомобилей.

При проведении разъяснительных бесед общественники призывают взрослых быть положительным примером для своих детей, и всегда соблюдать Правила дорожного движения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 07.02.18

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