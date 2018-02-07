МЧС: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке завершили создание служб управления рисками

Практически все муниципалитеты в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке завершили создание служб управления рисками и утвердили их деятельность нормативными документами. Таким образом, глава муниципального образования приобрёл команду специалистов, способных экстренно решать задачи чрезвычайного характера и не допускать их развития до критических масштабов.

По данным пресс-службы курганского управления МЧС, каждый муниципалитет, исходя из географических и социально-экономических особенностей территории, сформировал службы, ответственные за конкретный природный или техногенный риск. Чтобы охватить весь спектр опасностей, Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России рекомендовал создать не менее 12 служб, например, в области транспортного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и энергообеспечения, техногенных пожаров и пожаров в природной среде, противоэпидемических мероприятий и медицинской защиты, для оказания социальной помощи населению и т.д.

Едва соответствующие службы были официально сформированы и оформлены должным образом, составлены планы их привлечения, результат оперативности реагирования органов местного самоуправления на происшествия сразу дал о себе знать. Вот, несколько показательных случаев.

После серии происшествий с провалом автотранспорта на р. Лена (Киренский район, Иркутская область) службе защиты и ликвидации ЧС на транспорте, созданной буквально накануне и возглавленной заместителем главы муниципалитета, было поручено организовать профилактическую работу и обеспечить безопасность на местных зимних водоёмах. Руководитель службы мобилизовал силы администрации, дорожно-транспортных предприятий и организаций речного судоходства, спасательных формирований, частных производственных компаний, правоохранительных и других надзорных органов, представителей общественности. Взаимодействуя со старостами населённых пунктов, всего за несколько дней удалось проинспектировать все водоёмы в районе, ликвидировать 12 нелегальных ледовых переездов и организовать оборудование 3-х переправ в соответствии с требованиями безопасности.

В пик морозов 21 января в г. Назарово (Красноярский край) из-за аварии произошло нарушение теплоснабжения в 10 многоквартирных домах. Несмотря на поздний вечер, оперативный дежурный городской ЕДДС незамедлительно поднял на работу сразу 4 службы, утверждённые постановлением главы города в конце 2017 г., – службу защиты и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и энергетики, службу информирования, оповещения и связи, службу эвакуации и функционирования пунктов временного размещения, службу по оценке ущерба и оказанию социальной помощи населению. Руководители служб своевременно организовали привлечение ремонтных и аварийно-восстановительных бригад, что позволило устранить аварийную ситуацию в течение нескольких часов и без серьёзных последствий. Эвакуации населения не потребовалось, ущерб жилому фонду не нанесён.

«Мы помогаем муниципалитетам создать управленческую модель, которая позволит местной власти в случае опасного явления или чрезвычайной ситуации оперативно принять меры и оказать качественную помощь своему населению. Обывателю этот процесс, скорее всего, не понятен, да и не интересен. Каждому человеку и его семье важно избежать опасности, не пострадать, сохранить своё имущество. Именно для этого механизм предупреждения и ликвидации ЧС должен быть упорядочен, отлажен и функционировать безупречно. Над этим мы и работаем», – сказал начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Сергей Диденко отметил также, что создание служб управления рисками – важнейший этап укрепления безопасности муниципалитета и существенная помощь единой дежурно-диспетчерской службе при управлении оперативной обстановкой на территории.

Курган. Другие новости 07.02.18

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