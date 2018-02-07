Алексей Кокорин поблагодарил сталинградца Григория Черепанова за вклад в Победу

В Зауралье продолжается месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 75-летию образования Курганской области. Сегодня, 7 февраля, во время рабочей поездки в Далматовский район Губернатор Алексей Кокорин в рамках месячника встретился с кадетами средней школы № 2 города Далматово и принял участие в уроке мужества, который прошел в краеведческом музее.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатьора, почетным гостем урока стал ветеран Великой Отечественной Войны, участник Сталинградской битвы Григорий Александрович Черепанов. Алексей Кокорин поблагодарил его за вклад в победу и отметил: «2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. А 6 февраля была создана Курганская область. Вчера мы отметили её юбилей – нашему любимому Зауралью исполнилось 75 лет. Огромное спасибо живой легенде – Григорию Александровичу. К сожалению, не только участников Сталинградской битвы, но и других ветеранов Великой Отечественной Войны становится все меньше. Здоровья Григорию Александровичу и всем, кто принимал участие в кровопролитных боях за нашу великую Родину. Курганская область внесла огромный вклад в Победу. Каждый второй зауралец, ушедший на фронт, не вернулся. Многие скончались в госпиталях после войны».

Григорий Александрович рассказал кадетам, среди которых была и его правнучка Анастасия, о том, как попал на фронт в августе 1942 года, оборонял Сталинград, вместе с однополчанами шел в атаку на танки и дошел до Берлина. Сейчас ветерану 95 лет, он уделяет много внимания патриотической работе с молодежью, сам водит машину, летом собирает грибы и ягоды.

Также в рамках урока мужества кадетам рассказали и о других зауральцах – участниках Сталинградской битвы, в том числе и Михаиле Степановиче Шумилове, показали их личные вещи, которые хранятся в музее. Обращаясь к кадетам в завершении урока, Алексей Кокорин подчеркнул: «Убежден, что вы сделали правильный выбор, поступив в кадетский класс – это возлагает на вас дополнительную ответственность. Уверен, что вы вырастите настоящими патриотами родного края».

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