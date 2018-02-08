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Четверг, 8 февраля 2018, 12:17 мск

Курган

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Задержан рецидивист, который забил до смерти курганского пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», по факту обнаружения возле дома № 37 по ул. Дзержинского в Кургане тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 27-летний житель города.

По версии следствия, 05.02.2018 подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения возле д. 37 по ул. Дзержинского в г.Кургане, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной, 1957 г.р. нанес последнему множественные удары руками и ногами в область головы, причинив тем самым телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.

В настоящее время следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности. Расследование продолжается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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