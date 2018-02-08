Зауральские ученые получили губернаторские премии

Директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов сегодня, 8 февраля, вручил премии главы региона в сфере науки, техники и инновационной деятельности за проекты и разработки, которые имеют большое значение для развития науки, экономики и социальной сферы Зауралья.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, вручение наград состоялось в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню российской науки, которое прошло на базе КГУ.

В мероприятии приняли участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, глава Кургана Сергей Руденко, сотрудники департамента образования и науки, а также преподаватели и студенты зауральских вузов, представители научного сообщества региона.

Главный федеральный инспектор Александр Кистанов зачитал приветствие полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских: «В Курганской области работа по развитию отечественной науки занимает и будет занимать достойное место в нашей стране. Нам есть чем гордиться. Зауральские выдающиеся ученые, научные работники своими фундаментальными трудами, исследованиями и передовыми открытиями не раз доказали, что эта земля богата талантливыми людьми, которые внесли свой весомый вклад в научное наследие. Уверен, что и нынешнее поколение научных работников будет беречь и преумножать замечательные традиции своих предшественников».

Александр Константинов поздравил собравшихся с Днем российской науки: «От лица Губернатора и Правительства области поздравляю вас с замечательным праздником. Наука в Курганской области развивается, подтверждение этому – действующий сильный промышленный комплекс. Те, кто знает наши предприятия, был на их территории, видел, насколько сложные машины, конструкции, инструменты делают рабочие. Сегодня нет отрасли, где не используются научные разработки. Только наука продвигает вперед нашу промышленность. Я бы хотел обратиться к студентам: если у вас есть идея, которую вы считаете не реализованной, но значимой и нужной, приходите в Департамент промышленности. У нас есть проектный офис, мы поможем вам оформить это в бизнес-проект».

Отметим, в этом году на соискание премий было представлено 22 научные разработки. Среди награжденных – преподаватели, доценты, кандидаты и доктора наук КГСХА им. Т.С. Мальцева, Шадринского государственного педагогического университета, РНЦ «ВТО им. Академика Г.А. Илизарова», Курганского научно-исследовательского института сельского хозяйства, КГУ, Курганского филиала Академии труда и социальных отношений и других учреждений.

Конкурс на соискание премий губернатора в сфере науки, техники и инновационной деятельности проводится с 1995 года. Он проходит по семи номинациям: естественные, технические, сельскохозяйственные, экономические, гуманитарные, медицинские науки, а также инновационная деятельность.

Вузы и научные организации представили выставку достижений. В числе экспонатов – необычные разработки в сфере медицины, робототехники, обработки материалов, строительства, сельского хозяйства.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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