Курганский Отелло получил 9 лет зоны

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего жителя города, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, следствием и судом установлено, что 15 октября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Кургане, в ходе выяснения отношения со своей супругой на почве ревности сдавил её шею руками, от удушья она потеряла сознание. В продолжение своего преступного умысла мужчина привязал взятые на месте происшествия обувные шнурки к дверной ручке шкафа, подтащив туда потерпевшую, надев на шею изготовленную петлю.

В ходе предварительного следствия вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал полностью, пояснив, что утром пытался делать супруге искусственное дыхание, но она была уже мертва.

Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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