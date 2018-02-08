В зауральских муниципиях вводят особый противопожарный режим

С инициативой о введении особого противопожарного режима в 8 муниципальных образованиях Курганской области, где отмечается рост количества пожаров и погибших людей, выступили сотрудники МЧС России на внеочередном областном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, сложившаяся в Зауралье обстановка обусловлена резким понижением среднесуточных температурных показателей окружающей среды в январе 2018 года и связана с перекалом печей, интенсивным использованием в быту различного рода обогревательных приборов, зачастую не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Так, за январь 2018 года на территории области зарегистрировано 137 техногенных пожаров, на которых пострадали 25 человек, в том числе погибли 18 человек, 7 травмированы. Число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 15% (АППГ – 119), число погибших на 38,5% (АППГ – 13).

В целях стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей Главным управлением организован и проводится комплекс дополнительных профилактических мероприятий:

– в суточном режиме организовано взаимодействие со старостами 664 населенных пунктов и всеми едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований области по доведению прогноза и уточнению оперативной обстановки, осуществляется заслушивание ответственных должностных лиц (начальников пожарно-спасательных гарнизонов и межрайонных отделов надзорной деятельности) о проведенных и планируемых профилактических мероприятиях в жилом секторе;

– проведен детальный анализ обстановки с пожарами и гибели на них людей, исходя из которого определены территории с наиболее сложной обстановкой (2 городских округа – г. Курган, г. Шадринск и 12 муниципальных районов – Варгашинский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, Петуховский, Притобольный, Целинный, Щучанский, Юргамышский);

– по инициативе Главного управления 2 февраля было проведено внеочередное заседание комиссии Правительства области по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,на котором принято решение в срок до 10 февраля установить особый противопожарный режим на территориях 8 муниципальных образований, где складывается неблагоприятная обстановка с ростом пожаров и гибели на них (г. Курган, Целинный, Щучанский, Юргамышский, Петуховский, Куртамышский, Кетовский, Каргапольский районы).

По состоянию на 8 февраля особый противопожарный режим установлен только на территориях Целинного и Щучанского районов.

На период особого противопожарного режима разработаны дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:

– привлечение максимального количества сил и средств для осуществления профилактической работы;

– проведение подворовых обходов мест проживания всех наиболее уязвимых социальных групп населения: многодетных семей, инвалидов, одиноко проживающих пожилых граждан (во взаимодействии с сотрудниками надзорных органов МЧС России, органами социальной защиты населения и опеки);

– проведение дополнительных уроков, классных часов, родительских собраний в школах и детских садах с целью усиления воспитательной работы среди детей по предупреждению пожаров и напоминанию алгоритма действий в случае возникновения возгораний;

– проведение руководителями организаций всех форм собственности, организаций жилищно-коммунального хозяйства, председателей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан внеплановых противопожарных инструктажей с целью доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер пожарной безопасности в быту;

– размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и сельских советов информации о состоянии пожарной безопасности на соответствующей территории (органам местного самоуправления в обязательном порядке предписано обеспечить наличие информации по соблюдению мер пожарной безопасности в быту и при установлении особого противопожарного режима);

– размещение листовок на противопожарную тематику (в местах массового пребывания людей, на досках объявлений остановочных комплексов, в салонах общественного транспорта и на стендах объявлений в многоквартирных жилых домах).

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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