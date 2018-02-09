Зауралье и Ямал подводят итоги десятилетнего межрегионального сотрудничества

В рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, заключенном между ЯНАО и правительством Курганской области продолжается укрепление сотрудничества регионов в различных сферах. Напомним, первый такой договор был подписан в 1998 году и затем постоянно пролонгировался.

К примеру, как сообщает пресс-служба главы Зауралья, в 2017 году зауральские предприятия поставляли в Ямало-Ненецкий автономный округ коммунально-строительные машины и плавающие вездеходы, трубопроводную арматуру и спецавтомобили для тушения пожаров, а также другую продукцию промышленного комплекса.

Между Курганской областью и ЯНАО развиваются отношения в социально-культурной сфере и сфере здравоохранения. Так, в прошлом году 454 жителя автономного округа смогли получить консультацию врачей-ортопедов Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г. А. Илизарова». И 253 ямальца прошли лечение в самом центре.

В Зауральских санаториях «Сосновая роща», «Лесники», «Озеро Медвежье» за 2017 год отдохнули и поправили свое здоровье 389 человек.

В высших учебных заведениях области сегодня учатся более 300 жителей автономного округа. А зауральские студенты в 2017 году сформировали 24 отряда, которые работали на стройках Ямала.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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