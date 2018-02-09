За спасение утопающего зауральские школьники получили грамоты и спасжилеты

Награждение двух школьников из Частоозерского района, спасших из воды своего сверстника, состоялось на торжественном концерте, прошедшем в Курганской областной филармонии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В частности награждали учащихся Бутыринской школы Частоозерского района Николая Дронова и Никиту Селиванова. В один из жарких июньских дней 2017 года ребята решили искупаться в котловане у села Чердынцево. Не дойдя метров 100, ребята услышали крики о помощи, доносящиеся со стороны котлована. Не раздумывая, подростки бросились на помощь тонущему. Им оказался Вдадислав Андреев 2003 года рождения, который один находился на водоеме.

Первым в воду бросился Николай, но наглотавшись воды, утопающий в панике стал топить Дронова, хватаясь за него и пытаясь вынырнуть из воды. Следом на помощь бросился Никита. В этот момент к котловану подбежала Надежда Нифонтова, она начала кричать ребятам с берега, что надо делать, как лучше спасти Андреева и доставить его на берег. Благодаря грамотному руководству взрослого человека и самоотверженным действиям 15-летних подростков, удалось благополучно спасти утопающего.

Под громкие овации зала, который был переполнен до предела, заслуженные награды юным героям Зауралья вручил ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курганской области Андрей Куренков. Особые слова благодарности ветеран выразил родителям ребят и педагогам школы, воспитавшим юных и скромных героев. В награду юноши получили не только почетные грамоты, признание зауральцев и профессиональных спасателей, но и такую важную в деле безопасности и спасения вещь – как спасательный жилет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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