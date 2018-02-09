Сотрудники ГАИ Зауралья усилят контроль за безопасностью пассажирских перевозок

В текущем году на дорогах Зауралья по вине водителей автобусов зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, при которых семь человек получили травмы. В целях снижения аварийности с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция региона проведет профилактическое мероприятие «Автобус» в период с 12 по 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в рамках профилактического мероприятия полицейские осуществят проверки автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, перевозки пассажиров по заказам, «детские» автобусы. Автоинспекторы проверят законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, техническое состояние автобусов, выполнение требований по организации и проведению предрейсового контроля технического состояния автобусов и медицинского осмотра водителей, наличие и исправность тахографов. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят соблюдению правил организованной перевозки групп детей.

Сотрудники госавтоинспекции просят жителей Зауралья не оставаться равнодушными к фактам нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта! Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдела полиции или в дежурную часть ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г. Кургану по телефонам: 25-64-90, 25-65-72.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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