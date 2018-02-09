62-летнюю работницу курганского здравоохранения поймали на обворовывании пациентов

В январе в одно из медицинских учреждений города Кургана поступила 77-летняя жительница областного центра. После прохождения обследования гражданка обнаружила, что у неё пропали золотые серьги стоимостью около восьми тысяч рублей, и обратилась в полицию.

Сотрудники УМВД установили, что во время обследования потерпевшую сопровождала сотрудница учреждения. Когда пациентка сняла серьги перед процедурой, злоумышленница присвоила их, надеясь, что пожилая женщина не вспомнит об украшениях. По подозрению в совершении кражи полицейскими задержана 62-летняя жительница Кургана. Похищенное у нее изъято.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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