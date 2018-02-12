На развитие зауральских сел потратили более 600 миллионов рублей

Более 600 миллионов рублей из бюджетов разных уровней направили на развитие сел в Зауралье в прошлом году, сообщает пресс-служба курганского губернатора,

Об итогах реализации одноименной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 и на период до 2020 года» сегодня, 12 февраля, на аппаратном совещании рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

«Значительную часть в структуре освоенных средств направили на строительство сельских автомобильных дорог, улучшение жилищных условий зауральцев, развитие газификации и водоснабжения в сельской местности. Все целевые показатели выполнены. По количеству мероприятий программы, реализуемых в регионе, Курганская область – один из лидеров в России. Немаловажно, что в программе участвуют все 24 района нашего региона», – отметил Сергей Пугин.

В частности, в прошлом году в Зауралье появились 64,3 километра газораспределительных сетей (в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Шадринском, Шатровском районах, в Притобольном и Шумихинском – началось строительство сетей), 13,6 километров автомобильных дорог (в Сафакулевском, Щучанском и Шатровском районах), 18,1 километр водопровода в селе Кетово. Спортивные сооружения заработали в шести районах области – в Звериноголовском, Мишкинском, Притобольном, Сафакулевском Шадринском и Щучанском. Кроме того, реализованы 16 проектов местных инициатив граждан, например, в муниципалитетах обустроено 15 детских игровых площадок, в селе Шаламово Мишкинского района открыли музей крестьянского быта, традиционных промыслов и ремесел и др.

Планируется, что в этом году на развитие сел в регион поступят более 250 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства будет построено или приобретено 5 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для молодых семей и специалистов, выбравших работу на селе. Также ожидается, что подрядчики проложат 63 километра газораспределительных сетей, 9 км водопроводных сетей, 21,1 километр автомобильных дорог, построят корты и стадионы, начнут возводить культурно-оздоровительный центр в селе Звериноголовское, завершат обустройство площадки под комплексную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района. Финансирование предусмотрено и на реализацию инициатив граждан, живущих в селах.

«Реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 и на период до 2020 года», конечно, нужно продолжать, необходимо работать с Министерством сельского хозяйства России в этом направлении, чтобы по возможности увеличивать финансирование. На селе программа очень нужна. Значительно снижается социальная напряженность, улучшается внешний вид населенных пунктов и благоустройство. Однозначно, в этой сфере нужно усиленно работать», – резюмировал губернатор Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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