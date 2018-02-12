Выставка пожарно-технического оборудования и снаряжения открылась в Кургане

Специальное управление федеральной противопожарной службы № 71 МЧС России по Курганской области организовали выставку пожарно-технического оборудования и снаряжения «Об истории борьбы с огнем и создании огнегасительных машин».

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, в день 40-летия со дня основания подразделения заместитель начальника Специальной пожарно-спасательной части №2 майор внутренней службы Александр Чуркин представил в музее одной из охраняемых организаций (открытое акционерное общество «Синтез», по адресу пр.Конституции, 7) отдельные экспонаты из личной коллекции.

Посетители смогут увидеть фотографии зданий пожарных депо города Кургана XIX века, пожарные каски, топоры и стволы разных периодов времени, а также рожок, с помощью которого обывателей оповещали о случившемся пожаре.

Нашли место на выставке медали и знаки добровольных пожарных обществ и старост (институт которых возрождается в настоящее время в России по инициативе Сибирского регионального центра МЧС России), а также страховых обществ, которые вели значительную предупредительную работу по недопущению стихийных бедствий.

Из современного периода представлены головные уборы, погоны, шевроны и другие атрибуты обмундирования.

Выставка будет работать до Дня пожарной охраны России – 30 апреля 2018 года.

Посетить выставку сможет любой желающий! Предварительно необходимо позвонить директору музея Бушмакиной Луизе Ивановне по телефону 48-12-71 и согласовать время визита.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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