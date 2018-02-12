Курганские власти снижают расходы на обслуживание госдолга

Расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году были снижены на восемь миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Финансового управления Курганской области Елена Лукашук в ходе аппаратного совещания у губернатора 12 февраля.

По данным пресс-службы главы региона, Лукашук пояснила, что это произошло в результате подписания в ноябре прошлого года дополнительных соглашений с кредитными учреждениями о снижении процентных ставок по действующим государственным контрактам на предоставление заемных средств.

Напомним, поручением президента РФ от 7 октября 2017 года органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено провести работу по пересмотру условий заключенных ранее государственных контрактов с кредитными организациями в целях снижения процентных ставок по привлеченным кредитам. Работа по его исполнению продолжается.

«Экономия по расходам на обслуживание государственного долга в 2018 году оценивается в 103 млн рублей», – сказала Елена Лукашук.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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