Двух тюменцев поймали на браконьерстве в Зауралье

Дознавателем отделения полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, по обвинению двух жителей Тюменской области в незаконной охоте на территории Курганской области.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, ранее, в дежурную часть отделения полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» от заместителя начальника по надзору в области животного мира Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области поступило сообщение о незаконной охоте на территории Скатинского охотничьего хозяйства Белозерского района.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое жителей Тюменской области в темное время суток на личном автомобиле, двигаясь на небольшой скорости, выслеживали животных. Увидев двух косуль, они несколько раз выстрелили, животные погибли. Своими незаконными действиями злоумышленники причинили окружающей среде и охотничьим угодьям крупный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направленно в суд для рассмотрения по существу. За незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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