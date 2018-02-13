Матерого боевика выявили уральские пограничники: в Россию его не пустили (ФОТО)

Участники боевых действий на стороне запрещенных на территории России террористических организаций ищут новые маршруты для проникновения на территорию нашей страны. Зауралье не является исключением, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

На прошедшей неделе Пограничным управлением совместно с Управлением ФСБ России по Курганской области пресечена попытка въезда на территорию России иностранного гражданина, жителя Центральной Азии 1993 года рождения, в отношении которого по ряду признаков была установлена возможная причастность к участию в боевых действиях.

Иностранец был выявлен в пункте пропуска «Петухово» при попытке въезда на территорию России. В ходе проведения пограничного контроля было установлено, что ранее указанное лицо попадало в поле зрения органов безопасности в Московской области, как возможный участник боевых действий.

На теле проверяемого были обнаружены многочисленные следы резаных ранений, а также шрамы, схожие с пулевыми ранениями. Внятных объяснений об их происхождении иностранец дать не мог. Кроме того, в заграничном паспорте имелись отметки о посещении стран с повышенной террористической активностью, на территории которых существуют запрещенные центры подготовки боевиков.

В связи с возможной опасностью нахождения иностранца на территории России, в соответствии с Федеральным законом РФ № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд на территорию России ему был не разрешен.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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