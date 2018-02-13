Курганский кабмин решил реструктурировать долги перед федеральным бюджетом на 6,6 миллиарда рублей

Правительство Курганской области на сегодняшнем заседании одобрило проект закона, утверждающий дополнительные соглашения к соглашениям, заключенным в 2015 и 2017 годах между министерством финансов РФ и правительством региона о предоставлении Зауралью бюджетных кредитов.

Как сообщает пресс-служба главы Курганской области, заседание прошло под руководством губернатора Алексея Кокорина.

«Данными дополнительными соглашениями предусматривается реструктуризация задолженности по кредитам из федерального бюджета в 6,6 млрд. рублей и графики погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку», – пояснила заместитель губернатора – начальник Финансового управления области Елена Лукашук.

Рассрочка предоставляется на семь лет до 2024 года. В ближайшее время этот закон должна утвердить Курганская областная дума.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 13.02.18

Матерого боевика выявили уральские пограничники: в Россию его не пустили (ФОТО). / Двух тюменцев поймали на браконьерстве в Зауралье. / Курганские власти снижают расходы на обслуживание госдолга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»