За жестокое убийство бездомной житель Кургана получил 9 лет строгого режима

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Артему Попову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть).

Установлено, что 22.10.2016 в вечернее время суток осужденный, находясь возле контейнеров для сбора бытовых отходов возле одного из домов по ул.М.Горького областного центра, в ответ на просьбу потерпевшей, без определенного места жительства, дать ей незначительную сумму денег умышленно нанес один удар рукой по лицу, отчего она упала на землю, после чего нанес несколько ударов ногами по телу лежащей на земле потерпевшей.

В результате действий виновного ей была причинена закрытая тупая травма живота, повлекшая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Не согласившись с вынесенным приговором, осужденный обжаловал его. Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда признала доводы апелляционной жалобы несостоятельными и оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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