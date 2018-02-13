На доступную среду для курганских инвалидов потратят около 117 миллионов рублей

В этом году на реализацию региональной государственной программы «Доступная среда для инвалидов» Зауралье из федерального бюджета получит 18,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, соответствующее соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ было утверждено на заседании правительства Курганской области под председательством губернатора Алексея Кокорина сегодня 13 февраля.

Как отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина, предоставленная из федерального бюджета субсидия будет направлена на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создание в детсадах, школах и организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Часть средств предусмотрена на финансирование мероприятий по поддержке спортивных учреждений по адаптивной физической культуре.

Из областного бюджета на эти же цели в 2018 году будет выделено 3,6 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований – около 3,3 млн рублей. Общее финансирование региональной программы «Доступная среда для инвалидов» с 2016 по 2020 годы из бюджетов всех уровней составит около 117 млн рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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