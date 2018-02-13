Курганского разнорабочего будут судить за смертельный наезд трактором на своего коллегу

Заместителем прокурора Кетовского района утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя Кетовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, в ноябре 2017 года, мужчина, являясь разнорабочим, находясь на территории Шуховского полигона, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средством категории «Д», сел за руль трактора ДТ-75. Не убедившись в безопасности движения, сбил и допустил наезд на своего коллегу.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По результатам расследования данного уголовного дела прокуратурой Кетовского района утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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