Зауральские депутаты будут встречаться с избирателями в специально отведенных местах

В связи с изменениями в федеральном законодательстве правительство региона сегодня, 13 февраля, на своем заседании внесло поправки в региональный закон «Об отдельных положениях организации и проведения публичных мероприятий на территории Курганской области».

По информации пресс-службы главы Зауралья, в частности, будут определены специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями.

«В связи со вступившим в силу Федеральным законом №107 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» возникла необходимость приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Предлагается внести изменения в закон №179 «Об отдельных положениях организации и проведения публичных мероприятий на территории Курганской области», что позволит регулировать процедуру предоставления мест для встреч депутатов с избирателями», – отметил первый заместитель руководителя Аппарата Правительства региона – начальник Управления внутренней политики Владимир Саблин.

В соответствии с изменениями федерального законодательства предлагается внести поправки, согласно которым органы исполнительной власти субъекта будут определять специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень этих помещений и порядок их предоставления.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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