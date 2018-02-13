Из Кургана в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург будут ездить легальные такси

Правительство Курганской области на своем заседании 13 февраля под руководством губернатора Алексея Кокорина утвердило соглашение между Курганской и Челябинской областями о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на этих территориях. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

«Это соглашение позволит нашим перевозчикам легально забирать пассажиров с территории соседнего субъекта и перевозить их в Курганскую область. И наоборот», – пояснил первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев.

Соглашение позволит обеспечить безопасность перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также создаст условия для пресечения нелегальной деятельности по перевозке легковым такси на территориях Курганской и Челябинской областей.

Отметим, что соглашение будет действовать бессрочно. В ближайшее время оно будет утверждено Курганской областной думой.

Сергей Горбачев добавил, что аналогичные договоры планируется подписать с Тюменской и Свердловской областями в течение 2018 года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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