За лося и косулю зауральский браконьер может получить полгода зоны

Накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Далматовскому району Курганской области от председателя общества охотников и рыболовов поступило сообщение о выстрелах в природоохранной зоне лесного массива, расположенного неподалеку от деревни Семенова.
Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Обследовав территорию леса, полицейские обнаружили разделанные туши диких животных, спрятанные в снегу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 53-летний житель города Шадринска.
Полицейские установили, что подозреваемый является работником предприятия по заготовке древесины. Во время работы в лесу, убедившись, что его коллеги далеко от лесоповала, он совершил незаконный отстрел лося и с помощью ловушки поймал косулю.
Своими незаконными действиями злоумышленник причинил окружающей среде и охотничьим угодьям ущерб на сумму около 180 тысяч рублей.
В настоящее время дознавателем ОМВД России по Далматовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконная охота. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Курган, служба информации РИА «Новый День»
Курган. Другие новости 13.02.18
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