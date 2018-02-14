В зауральской школе работал сотрудник, судимый за покушение на убийство

Прокуратурой района в ходе надзора за исполнением законодательства об образовании были выявлены нарушения в средней общеобразовательной школе № 2 города Щучье Курганской области.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что в школе с сентября 2017 года осуществляет трудовую деятельность лицо, имеющее судимость по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Вместе с тем, в соответствии со ст.ст. 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности.

В связи с данными обстоятельствами прокуратурой района в адрес директора образовательного учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого незаконно трудоустроенное лицо было уволено. Заместитель директора школы, допустившая факт незаконного трудоустройства привлечена к дисциплинарной ответственности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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