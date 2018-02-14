Фестиваль сирот «Ты супер! # 45» пройдет в Зауралье

Завтра, 15 февраля, на базе Житниковского детского дома (Каргапольский район) пройдет региональный фестиваль для воспитанников детских домов «Ты супер! # 45», главная цель которого – дать возможность ребятишкам, которые по каким-либо причинам остались без родителей, продемонстрировать свои творческие способности. Фестиваль состоится впервые.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в творческих конкурсах примут участие порядка 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из шести детских домов, находящихся в ведении Главного управления социальной защиты населения.

Участники фестиваля будут соревноваться в четырех номинациях: танцевальный, музыкальный жанр (сольное выступление, коллективный вокал, оркестр), «Авангардная мода» (дефиле в необычном костюме, изготовленном из подручных материалов), а также «Территория Хэнд-мейд» (выставка декоративно-прикладного искусства – вышивка, выжигание, вязание, аппликация, рисунок, лепка и т.д.).

Жюри, в составе которого – начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина, могут учредить и дополнительные номинации: «Приз зрительских симпатий», «За волю к победе», «Лучшая новаторская идея», «Самое артистичное выступление», «Лучшее сольное пение – Лучший дуэт» и другие. Победители получат дипломы и призы.

Организатор регионального фестиваля «Ты супер! # 45» – Главное управление социальной защиты населения и Курганская областная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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