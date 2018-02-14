За убийство собутыльника задержан житель Петуховского района

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 42-летний житель села Рынки Петуховского района обвиняется в совершении убийства своего 43-летнего знакомого, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по данным следствия, в ночь на 13 февраля текущего года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, расположенном в вышеуказанном населенном пункте, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес удар ножом потерпевшему, в результате которого последний впоследствии скончался.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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