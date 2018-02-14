Главой Кетовского межрайонного следственного отдела назначен Александр Ломакин (ФОТО)

Назначен новый руководитель Кетовского межрайонного следственного отдела, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, приказом Следственного комитета Российской Федерации от 09.02.2018 № 22-кт на должность руководителя Кетовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области назначен подполковник юстиции Ломакин Александр Викторович.

Имеет высшее юридическое образование. С 2001 по 2007 год работал в прокуратуре Курганской области. С 07.09.2007 проходит службу в органах Следственного комитета, с 01.04.2015 в должности руководителя Лебяжьевского межрайонного следственного отдела.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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