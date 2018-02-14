Уральские пограничники поймали рисковую нелегалку из Средней Азии

Очередной обвинительный приговор за незаконное пересечение государственной границы РФ вынес Половинский районный суд Курганской области, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По данным ведомства, в начале февраля, перед судом предстала уроженка Центральной Азии, которая в декабре прошлого года была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям на территории Половинского района после незаконного пересечения границы.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что въезд на территорию России иностранке был не разрешен до ноября 2018 года, о чем она был уведомлена ранее, при очередной попытке въезда в Россию.

Несмотря на действие запрета у иностранки возник преступный умысел любым путем попасть на территорию России. 5 декабря 2017 года, двигаясь из Казахстана в Россию на территорию Половинского района, рискуя жизнью и здоровьем, она пересекла государственную границу РФ в вагоне грузового поезда. После пересечения границы нарушительница спрыгнула с движущегося железнодорожного состава и продолжила движение пешком вдоль железнодорожного полотна. В России она хотела найти работу, в нарушение административного законодательства нашей страны.

Суд приговорил нарушительницу признать виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. После отбытия наказания иностранка будет депортирована на родину. Въезд в Россию ей по-прежнему будет запрещен, но уже на более длительный срок.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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