В Кургане будут судить наркоторговца, который склонял несовершеннолетних к употреблению своей отравы

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, сбывавшего наркотические средства своим знакомым, в том числе несовершеннолетнему, склоненному им к употреблению наркотиков, а также предоставлявшего жилое помещение для систематического потребления указанными лицами наркотических средств, т.е. совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч.3 ст.230, пунктом «в» ч.4 ст.228.1, ч. 2 ст.228, ч.1 ст.232 и пятью преступлений предусмотренных ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации пресс-службы курганского СУ СКР, в ходе следствия установлено, что в 2017 году обвиняемый, арендуя комнату в общежитии в г. Кургане, осуществлял сбыт наркотических веществ своим знакомым, среди которых один являлся несовершеннолетним. Ранее, путем уговоров, он склонил указанного несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Сбывая наркотические вещества, обвиняемый предоставлял покупателям свое жилье для их употребления.

Благодаря совместной работе подразделения УМВД России по Курганской по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и следователей следственного отдела по г. Курган следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый в настоящее время находится в исправительной колонии, где отбывает наказание за ранее совершенное имущественное преступление.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 14.02.18

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