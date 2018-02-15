Губернатор Кокорин отправился на сочинский инвестфорум

Сегодня, 15 февраля, Губернатор области Алексей Кокорин начинает свою двухдневную работу на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018»,

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, форум традиционно собирает руководителей федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав субъектов Российской Федерации, ведущих экспертов и лидеров СМИ для обсуждения актуальных вопросов деловой повестки страны. Форум пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка 15-16 февраля.

Планируется, что сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Курганской области и ПАО «Почта Банк», а также пройдет совещание с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева в рамках делового завтрака.

Помимо этого Алексей Кокорин примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Завтра запланированы ряд встреч с руководителями субъектов федерации и инвесторами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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