Зауральскому лесорубу-нелегалу грозит до 4 лет колонии

Накануне днем лебяжьевские полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев на территории лесничества, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Следствием установлено, что 57-летний житель деревни Черешково Лебяжьевского района без разрешительных документов осуществил вырубку 15 живых берез. Материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 150 тысяч рублей.

В течение суток подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Часть спиленных деревьев была изъята по месту жительства гражданина, остальной незаконно заготовленный лес он успел продать местным жителям.

По данному факту следователем отделения полиции «Лебяжьевское» межмуниципального отдела МВД России «Макушинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Лебяжье, служба информации РИА «Новый День»

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