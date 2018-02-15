По искам курганской прокуратуры заблокировано 83 интернет-ресурса

Прокуратурой Курганской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на страницах которых размещалась информация о продаже алкогольной продукции, поддельных паспортов граждан Российской Федерации, поддельных бланков полисов ОСАГО, а также о способах нелегального пересечения государственной границы и заключении фиктивных браков.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, приобретение поддельных документов предлагалось дистанционным способом, без личного посещения учреждений. При этом доступ к ресурсам был обеспечен все желающим.

Вместе с тем Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В связи с этим надзорным ведомством в суд направлено 83 заявления, в которых потребовано признать размещенную на указанных интернет-ресурсах информацию, запрещенной к распространению на территории РФ. По результатам их рассмотрения требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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