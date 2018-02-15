Зауральский подросток-боксер, ударивший сверстника по лицу, проведет за решеткой полтора года

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Шадринский районный суд вынес обвинительный приговор 17-летнему подростку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в суде было установлено, что несовершеннолетний, имеющий первый юношеский разряд по боксу и соответствующие навыки, в конце апреля 2017 года в вечернее время, в ходе выяснения отношений со сверстником, пытавшимся урегулировать конфликт путем принесения извинений, нанес ему кулаком один удар по голове, в результате чего причинил черепно-лицевую травму в виде различных переломов, а также ушиб головного мозга, которая повлекла тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией обвинения, признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с постановленным приговором, осужденный и его защитник обжаловали его, указав на противоправность поведения потерпевшего и невозможность причинения ему тяжкого вреда здоровью. Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда их доводы оставлены без удовлетворения, приговор без изменения. Судебное постановление вступило в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.02.18

По искам курганской прокуратуры заблокировано 83 интернет-ресурса. / Зауральскому лесорубу-нелегалу грозит до 4 лет колонии. / Губернатор Кокорин отправился на сочинский инвестфорум. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»