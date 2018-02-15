Глава Зауралья позавтракал на тему АПК

В рамках рабочей программы на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» губернатор Алексей Кокорин 15 февраля принял участие в совещании в формате делового завтрака. Тема мероприятия – «Экспорт в стратегии развития АПК регионов». Организаторами его выступили Минсельхоз России совместно с деловыми структрами.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, в фокусе внимания были экспорт продукции АПК: результаты – 2017 и прогнозы роста. Экспортные стратегии регионов и успешные международные практики в этом направление и другие вопросы.

Участники обсуждения, среди которых присутствовали представители Министерства сельского хозяйства РФ, в том числе первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов, Российского экспортного центра, руководители регионов констатировали, что существует большой потенциал экспорта из России не только сырья, но и готовой продукции. Прежде всего, это касается продуктов переработки растениеводства, животноводства. Также обсуждалась необходимость мер поддержки производителей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.02.18

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