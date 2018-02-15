До конца года в Зауралье откроется около 100 отделений «Почта Банка»

Губернатор Алексей Кокорин и председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и кредитной организацией. Подписание состоялось в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, соглашение заключено на пять лет и предусматривает содействие сторон устойчивому и динамичному развитию регионального кредитного рынка, реализации стратегии социально-экономического развития Курганской области, государственных и инвестиционных программ и проектов на территории Курганской области, включая развитие малого и среднего бизнеса.

Губернатор Алексей Кокорин отметил: «Свыше 50% населения Курганской области проживает в сельской местности. Развитие банка на селе придаст дополнительный импульс экономике региона, ведь сейчас зачастую, чтобы снять наличные или получить кредит, людям приходится ездить в город. Поэтому для социально-экономического развития региона подписание данного соглашения принципиально важно. Со своей стороны, правительство Курганской области сделает все возможное, чтобы наше сотрудничество было конструктивным».

Отметим, что в Зауралье сохраняется тенденция прихода в регион банковских структур. Правительством Курганской области созданы предпосылки для устойчивого социально-экономического развития региона. В рамках региональных государственных программ реализуется комплекс мер по повышению доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, ипотечных программ для молодых семей, медицинских и педагогических работников, жителей сельской местности, многодетных семей, реализуются инвестиционные и социально значимые проекты. Повышение доступности, надежности и качества банковских услуг, в том числе в сельских территориях – это важно для экономики региона, банков и потребителей финансовых услуг. Поэтому руководство области заинтересовано в расширении банковской сети на территории региона как одного из факторов повышения качества жизни зауральцев.

В свою очередь Дмитрий Руденко заявил: «В Курганской области насчитывается более 400 отделений почтовой связи, к концу 2018 года мы охватим порядка 100 из них. «Почта Банк» прикладывает максимум усилий для того, чтобы качественные финансовые услуги стали доступны всем без исключения жителям региона. Уверен, что в тесном контакте с Правительством области мы реализуем эту амбициозную задачу».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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