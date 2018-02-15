Группу курганских предпринимателей будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении трех предпринимателей из г. Кургана, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Б этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. Кроме того, двое из указанных лиц также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые, осуществляя коммерческую деятельность от имени зарегистрированных в Кургане общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя, являясь аффилированными лицами, не имея производственных площадей, заключили с застройщиком договор на поставку и установку пластиковых окон в количестве более 1200 штук в помещениях одной из новостроек г. Кургана.

С целью исполнения договора с застройщиком, действуя от имени индивидуального предпринимателя, обвиняемые заключили в свою очередь договор на производство и поставку оконных блоков с компанией из Омска. Стоимость сделки, согласно договору, составляла более 5,5 млн рублей. Получив предоплату в размере более 4 млн. рублей по договору и исполняя свои обязательства, производственная компания из г. Омска поставила непосредственно на объект строительства в г. Кургане окна в несколько этапов, в соответствии с произведенной предоплатой в количестве более 800 штук. Обвиняемые лично приняли оконные конструкции, доставленные по первому и второму этапам, а впоследствии приемка была поручена физическому лицу, не состоящему в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем и аффилированным юридическим лицом.

После осуществления поставки окон и комплектующих к ним в соответствии с произведенной предоплатой, обвиняемые организовали и произвели их установку на объекте у основного заказчика, после чего подписали с застройщиком акт приема выполненных работ.

Далее, рассчитывая на недостаточность и малоинформативность финансово-хозяйственных и товарно-сопроводительных документов, имеющихся у омского поставщика, обвиняемые обратились в суд с исковым заявлением о возврате денежных средств, направленных организации из Омска в качестве предоплаты за якобы не поставленные окна (фактически полученные физическим лицом) в размере более 3,7 млн рублей и 500 тыс. руб. договорной неустойки. При этом, поддерживая свои исковые требования обвиняемые изготовили и предоставили в Арбитражный суд Курганской области фальсифицированные документы, свидетельствующие о том, что поставка оконных конструкций была произведена не компанией из Омска, а аффилированным к индивидуальному предпринимателю юридическим лицом, в котором двое из обвиняемых являлись руководителями.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу: по уголовному делу проведено более 20 экспертиз и различных исследований, допрошено более 50 свидетелей, произведено более 10 обысков и выемок.

В отношении обвиняемых в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Следует отметить, что указанная преступная схема хищений посредством предоставления в суды фиктивных документов хорошо известна правоохранительным органам. Уголовные дела указанной категории успешно расследуются, каких-либо трудностей в изобличении виновных не возникает.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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