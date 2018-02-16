50 ребят приняли участие в зауральском фестивале сирот «Ты супер! # 45»

В Зауралье подвели итоги первого регионального фестиваля для воспитанников детских домов «Ты супер! # 45», который прошел в Каргапольском районе, на базе Житниковского детского дома 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в творческих конкурсах приняли участие около 50 детей, оставшихся без попечения родителей, из шести детских домов, находящихся в ведении Главного управления социальной защиты населения.

По итогам всех конкурсов в номинации «Музыкальный жанр» победили воспитанники Кипельского детского дома, в танцевальном конкурсе – Далматовского, авангардную моду лучше всех продемонстрировали ребята из Житниковского детского дома, а в номинации «Хэнд-мейд» победили дети из Курганского детского дома. В дополнительных номинациях «За спортивный дух и красоту» лучшими стали ребята из Введенского детского дома, «Лучшая сценическая постановка» – из Катайского. Победителей наградили дипломами и подарками, сладкие призы получили все участники фестиваля.

Отметим, организатор областного фестиваля «Ты супер! # 45» – главное управление социальной защиты населения региона и Курганская областная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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