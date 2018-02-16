Курганский экс-правоохранитель забил до смерти свою 89-летнюю бабушку за отказ дать денег на спиртное

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Кургане тела пожилой женщины 1929 г.р. с признаками насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний мужчина, являющийся внуком потерпевшей.

По версии следствия, в дневное время 14 февраля 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ на требование дать ему денег для приобретения спиртных напитков, осознавая, что его бабушка находится в беспомощном состоянии в силу своего престарелого возраста и не может оказать ему активного сопротивления, жестоко избил последнюю. Свои преступные действия он совершил в присутствии других близких родственников, в том числе 9 летнего ребенка. От полученных травм пенсионерка впоследствии скончалась.

При установлении личности подозреваемого установлено, что он ранее проходил службу в одной из правоохранительных структур, незаконно применил насилия в отношении гражданского лица, в связи с чем был уволен и в последствии осужден за превышение должностных полномочий (по ст. 286 УК РФ). Кроме того, после отбытия наказание за совершение указанного должностного преступления, мужчина впоследствии привлекался к уголовной ответственности и также был осужден за причинение побоев и истязание.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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