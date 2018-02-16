В Зауралье дан официальный старт набору в студотряды

На заседании круглого стола, посвященного развитию движения студенческих отрядов в Курганской области, был дан официальный старт набору в строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные отряды и отряды проводников на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, движению студенческих отрядов Курганской области более 50 лет. Через эту школу прошли более 80 тысяч зауральцев. Перспективы развития движения 16 февраля, накануне Дня российских студенческих отрядов, обсудили в департаменте образования и науки.

В круглом столе, который прошел в ведомстве на эту тему, приняли участие члены регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», представители образовательных организаций, ветераны студотрядовского движения, заместитель руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области.

Открывая заседание, заместитель директора департамента образования и науки Андрей Кочеров поздравил студотрядовцев с наступающим праздником и отметил: «Работа зауральских студенческих отрядов заметна в Уральском федеральном округе и в России в целом. Позитивные отзывы приходят отовсюду, где вы побывали. Спасибо за ваш труд. Желаю, чтобы вы встречали новых друзей и получали удовольствие от работы».

В прошлом году в зауральских студенческих отрядах работало 2251 человек. Они трудились как на территории Курганской области, так и за ее пределами – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской областях и в других регионах. Зауральские студенты работали на крупнейших стройках Нового Уренгоя, Надыма, в крупнейшем Всероссийском детском центре «Орленок», а также на других, значимых для страны объектах.

Деятельность движения не ограничивается вопросами обеспечения летней занятости студентов. Ребята проводят различные акции и ежегодно участвуют во многих всероссийских проектах и мероприятиях в сфере образования, спорта, культуры, всероссийском слете студенческих отрядов, проходят обучение. В прошлом году зауральские студенты приняли участие в конкурсах профмастерства, которые проводили Российскими Студенческими Отрядами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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